Çavuşoğlu: Limiti aşan silahlandırmalar olursa kaybeden Yunanistan olur

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Doğu Akdeniz’de herkesle masaya oturup, müzakere edip herkes için adaletli bir şekilde hakça paylaşım için ortak bir çözümden yanayız. Limiti aşan silahlandırmalar olursa kaybeden Yunanistan olur.” dedi.

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Doğu Akdeniz’de herkesle masaya oturup, müzakere edip herkes için adaletli bir şekilde hakça paylaşım için ortak bir çözümden yanayız. Limiti aşan silahlandırmalar olursa kaybeden Yunanistan olur.” dedi.