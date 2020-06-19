Çavuşoğlu: Kıbrıs Rum yönetimi hariç herkesle çalışmaya hazırız

Türkiye'nin, Doğu Akdeniz'de Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) hariç herkesle çalışmaya hazır olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Aynı şekilde şimdi Libya'da hatasından dönüp de Libya'yı birleştirmek için meşru yönetimle birlikte hareket etmek isteyen ülkeler varsa onlara 'dün sen buraya zarar vermeye çalışıyordun, bugün hatandan dönsen de burada hiçbir sözün yok ya da hiç sizinle çalışmayız.' demek de doğru olmaz. Sonuçta, doğru yolda, atılan doğru adımlarda bizimle birlikte hareket etmek isteyen ülkeler olursa, biz bunlarla tabii ki çalışırız. Doğu Akdeniz için de Libya için de geçerli."