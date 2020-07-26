Çanakkale’de orman yangını

Çanakkale’nin Eceabat ilçesindeki ormanlık alanda saat 15.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı.

Yangın nedeniyle dumanlar Eceabat ilçesini kapladı. Yangına Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait 2 uçak, 10 helikopter, 35 arozöz ve 175 personel ile müdahale etti.

FOTO: SÖZCÜ

BAKAN PAKDEMİRLİ’DEN AÇIKLAMA

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir programını iptal ederek Çanakkale’ye gitti.

Eceabat’taki yangının büyük oranda kontrol altına alındığını kaydeden Pakdemirli, yangının saat 14.55’te çıktığını, ilk müdahalenin ise 15.00’de yapıldığını söyledi.

Pakdemirli, “5 hektarlık alan zarar gördü. Balya Makinası’nın attığı kıvılcımdan çıkan bir yangın. Tüm yangınlar kontrol altında” ifadesini kullandı.

FOTO: SÖZCÜ

BOĞAZ KAPATILDI

Çanakkale Boğazı’nın su alan uçak ve helikopterler için çift taraflı olarak transit geçişlere kapatıldığı bildirildi.