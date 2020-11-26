Buket Karabulut'un karnındaki bebek de vefat etti

Mersin'in Tarsus ilçesinde, bir hafta içinde eşi ve kayınvalidesi ile görümcesini koronavirüs nedeniyle kaybeden 7 aylık hamile 32 yaşındaki Buket Karabulut bebeğini de kaybetti. Türkiye'yi kahreden ve adeta bir koronavirüs katliamı olan olayla ilgili çarpıcı ayrıtınlar ortaya çıktı. İşte Türkiye'de tırmanışa geçen ve yeni tedbirlerin halen düşüşü sağlamadığı koronavirüs salgınında Mersin'den gelen çarpıcı haber ve son durum...

SON DAKİKA HABERİ KORONA KATLİAMI! AİLESİNDEN KİMSE KALMADI

Mersin'ni Tarsus ilçsinde yaşayan iş insanı Murat Karabulut (37), bazı belirtiler sonrasında rahatsızlanmasının ardından hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan ve koronavirüs testi pozitif çıkan Karabulut'un annesi Fadime Karabulut ve kız kardeşi Selda Karabulut'a da test yapıldı. Koronavirüs testleri pozitif çıkan anne-kız da son sağlık durumları ağırlaşınca hastaneye kaldırıldı.

ÖNCE EŞİNİ KAYBETTİ

Tarsus Devlet Hastanesi'nde tedavi altında ve müşahade altında tutulan Murat Karabulut koronavirüse yenik düşerek 8 gün önce hayatını kaybetti. Karabulut'tan gelen son dakika haberi koronavirüsün yayıldığı ailede adeta yıkıma neden olurken diğer yandan aile bireyleri kovid savaşlarını vermeye devam etti.