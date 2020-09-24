Bu acıya yürek dayanmaz! Anne babanın en acı dersi

Konya'nın Çumra ilçesinde yer alan Nuri Tömtöm İlkokulu öğretmeni Mustafa Bayram ve Şehit Mehmet Kefeli İlkokulu öğretmeni Deniz Bayram çiftçi dün EBA üzerinden canlı ders verebilmek için bir buçuk yaşındaki çocukları Kumsal bebeği yedinci katta oturan ve bakıcılıklarını yapan komşularına bıraktı.

YEDİNCİ KATTAN AŞAĞI DÜŞTÜ

İddiaya göre 20 aylık Kumsal bebek dengesini kaybedip yedinci katın balkonundan aşağı düştü. Çocuğunun düştüğünü fark eden baba Mustafa Bayram, kanlar içinde kalan kızı Kumsal'ı Çumra Devlet Hastanesi'ne götürdü. Kumsal bebek burada doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Foto: İHA / Küçük Kumsal’ın cenaze töreninde acılı anne baba güçlükle ayakta durdu.

KUMSAL BEBEK DEFNEDİLDİ

Küçük çocuğun cenazesi kaldırıldığı hastanedeki incelemelerin ardından merkez Karatay ilçesindeki Hacıveyis Camisi’ne getirildi. Cenaze sırasında baba Mustafa ve anne Deniz Bayram ayakta durmakta zorluk çekti. Burada kılınan cenaze namazının ardından Kumsal bebek gözyaşları içinde Üçler Mezarlığı’na defnedildi.

İsmi açıklanmayan bakıcı kadının da ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldüğü öğrenildi.

“HERKES ŞAPKASINI ÖNÜNE KOYUP DÜŞÜNSÜN”

Minik Kumsal'ın vefatına ilişkin konuşan Eğitim-İş Sendikası Konya Şube Başkanı Özgür Ulaş Yiğit şunları söyledi;

* Öğretmen arkadaşlarımızın yaşadığı durum çok üzücü. Allah kimseye evlat acısı vermesin. Geçtiğimiz günlerde bazı çevreler ‘öğretmenler yattıkları yerden para kazanıyorlar’ diyorlardı.

* Şimdi herkes şapkasını önüne alıp bir düşünsün. İki öğretmen arkadaşımız ders verirken yavruları düşüp hayatını kaybediyor. Meslektaşlarımızın başı sağolsun”

Foto: SÖZCÜ / Minik Kumsal’dan geriye bu mutlu anların görüntüleri kaldı.