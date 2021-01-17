Boşanmak isteyen Ukraynalı eşi Anna Butim'in yüzünü falçatayla parçaladı!

Kocaeli'de yaşayan Ukrayna uyruklu Anna Butim, boşanmak istediği eşi Mesut Ö'nün saldırısına uğradı. Falçata ile yüzü parçalanan Butim, yüzünde açılan derin yaraları sosyal medyadan paylaşarak yardım istedi. Ukraynalı genç kadının yüzünün paramparça edildiğini tüm çıplaklığıyla ortaya koyan görüntüler görenlerin içini sızlattı. Çığığının duyulmasını isteyen talihsiz kadının yüzünü bu hale getiren Mesut Ö.'nün tüm dijital platformlarda hesaplarını askıya alıp kaybolduğu iddia edildi.

ŞOKE EDEN FOTOĞRAFLAR

İşte Kocaeli'de ikamet eden ve kocası Mesut Ö tarafından acımasızca bu hale getirilen Ukrayna uyruklu Anna Butim'in yüzünün aldığı hal ve saldırıya ilişkin detaylar;

YÜZÜ FELÇLİ KALACAK

Hakkında uzaklaştırma kararı olan Öztürkmen, Butim'e Florya'da bulunan bir alışveriş merkezinde saldırdı. Sosyal medyadan sesini duyurmaya çalışan kadın kendisinin hâlen ölümle tehdit edildiğini kaydetti. Butim yüzünün felçli kalacağını belirtti.

"BU ALÇAK TUTUKLANSIN"

Butim'in İstanbul Emniyeti ve Kocaeli Emniyeti'ni etiketlediği mesajına sosyal medya kullanıcılarından destek yağdı. Kullanıcılar Butim'in, vahşetin failinin tutuklanması çağrısında bulundular. Tepkiler ise kısa sürede çığ gibi arttı.

MAĞDUR KADINA TWİTTER DARBESİ!

Öte yandan Butim'in falçatalı saldırı sonucu ağır yara alan yüzünün fotoğraflarını paylaşması nedeniyle Twitter Anna'nın hesabını da askıya aldı.

VAHŞETİN SORUMLUSU YAKALANDI!

Vahşi saldırının faili olduğu iddia edilen Mesut Ö., olayın ardından kaçtıysa da yakalandı. Anna'nın hastanede çekilmiş fotoğraflarındaki detay dikkatlerden kaçmadı.

UKRAYNALI AMA AYYILDIZLI HIZMASINI ÇIKARTTIRMADI!

Türkiye'de yaşayan, Türkiye'de evlenen ve acımasız bir şahıs tarafından bu saldırı gelen Anna'nın yaralı fotoğraflarında hızmasındaki ay yıldız da dikkat çekti. Anna'nın kendisini bu hale getiren Mesut Ö'den şikayetçi olduğu ve halen tehditler aldığı da attığı tweetlerde dikkat çeken bir başka ayrıntı oldu.