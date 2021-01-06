Bir kocanın çığlığı! "Karımı fuhuş batağından kurtarın"

Niğde'nin Bor ilçesinde yaşayan H.A.'nın, 20 yıl önce severek evlendiği, ikisi kız, 3 çocuğunun annesi M.A.'nın bipolar bozukluk hastalığı nedeniyle evliliği bitme noktasına geldi. 19 yıldır hastalığı nedeniyle tedavi gören ve son 1 yıldır hastalığı şiddetlenen M.A., 8 Kasım günü sosyal medyadan tanıştığı kişilerle konuştuktan sonra evden kaçarak Adana'ya geldi. İddiaya göre, burada Okan isimli bir taksiciyle buluşan M.A., fuhuş yapmaya başladı. H.A.'nın polis merkezine giderek kayıp ihbarında bulunması üzerine M.A., polis ekiplerince Niğde'ye gönderildi.

TEDAVİ GÖRDÜKTEN SONRA FUHŞA DEVAM ETTİ

Niğde Bor Aile Mahkemesi'nce hastaneye yatırılmasına karar verilen M.A., tedavisinin ardından yeniden Adana'ya giderek fuhşa devam etti. Eşinin telefonlarına da cevap vermeyen M.A., polis ekiplerince tekrar yakalandı, ancak kendi rızasıyla evi terk ettiğini söylemesi üzerine serbest bırakıldı.

"KIZLARIM CİNSEL İSTİSMARA UĞRADI"



Daha sonra M.A., Niğde'deki kızı G.A. (15) ile P.A.'yı (14) 18 Aralık günü cep telefonuyla arayarak, "Evdeki çeyrek altını bozdurup, Adana'ya kaçın" dedi. Bunun üzerine M.A.'nın kızlarının da Adana'ya geldiği ve 2 kişi tarafından cinsel istismara uğradıkları öne sürüldü.

Bu olay üzerine G.A. ile P.A.'ya istismarda bulunduğu iddia edilen şüpheliler polis ekiplerince gözaltına alındı, kızlar da yurda yerleştirildi.

"FUHUŞ YAPMAMA ENGEL OLMA"



Öte yandan eşine "Beni rahat bırak. Fuhuş yapmama engel olma" dediği öne sürülen M.A.'nın şikayeti üzerine, hakkında uzaklaştırma kararı çıkarılan H.A., eşini bulma ve geri eve döndürme ümidiyle Adana'ya geldi.