Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, tarih vererek uyardı: O aylara dikkat…

Korona Virüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, korona virüsle mücadelede önümüzdeki süreçte yaşanabilecek yeni bir vaka artışıyla ilgili uyarılarda bulundu. Kara, “Virüsün doğası gereği Kasım-Aralık ayında vakalarda bir miktar artış olabilir” dedi.

na Virüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, NTV canlı yayınında korona virüs sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Prof. Dr. Ateş Kara, tarih vererek korona virüste yaşanabilecek yeni vaka artışına ilişkin uyarılarda bulundu.

TARİH VEREREK UYARDI

Prof. Dr. Kara, “Virüsün doğası gereği sanki sonbahar-kış aylarında bir artış söz konusu olabilir. Ancak bunun tam olarak belirlenmesi için virüsün Haziran’ın kalan günleri ve Temmuz ayındaki seyrini görmemiz gerek. Bu seyri sadece ülkemiz için söylemiyorum tüm dünya açısından izlenmesi gereken bir durum. Bugünkü edindiğimiz izlenim sanki Kasım-Aralık ayında bir miktar artış olabilir” ifadelerini kullandı.

Kara ayrıca, “Bana fikrimi sorarsanız kişisel olarak Kasım-Aralık ayında mevsimsel grip gibi geçeceğini düşünüyorum” dedi.