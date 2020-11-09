Berat Albayrak'ın istifası kabul edildi

Berat Albayrak'ın istifası kabul edildi
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Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Instagram hesabından yaptığı "görevden ayrıldığına ilişkin" paylaşımının ardından, Albayrak’ın istifasının kabul edildiği açıklandı.

Türkiye İletişim Başkanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Cumhurbaşkanımız tarafından Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın görevden af talebi kabul edilmiştir” denildi.

Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sağlık sorununu gerekçe göstererek, resmi sosyal medya hesabından istifa ettiğini duyurmuştu.

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