Bakan Pakdemirli: Hatay’daki tüm yangınlar kontrol altına alındı

Belen ilçesi Fatih Mahallesi’nde bazı ikametlerde meydana gelen yangınlara, itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangının yerleşim yerlerinin bulunduğu alana yayılmasının ardından yanlarına çocuklarını da alan aileler, bölgeden kaçarak alevlerden uzaklaştı.

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BAKAN PAKDEMİRLİ İNCELEMELERDE BULUNDU

Orman yangınlarının takibi ve koordinesi için Hatay’a gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ilk olarak bölgede incelemelerde bulundu.

Helikopterle alanı yukarıdan inceleyen Pakdemirli, daha sonra da araçla karadan incelemesini sürdürdü.

TÜM YANGINLAR KONTROL ALTINA ALINDI

Yangının kontrol altına alındığını açıklayan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 10.15'te başlayan yangına 10.20'de 1 uçak, 5 helikopter, 188 arasöz, 25 iş makinesi ve bugünkü takviyelerle 750 personelin müdahale ettiğini belirterek şunları söyledi:

* Meteorolojik şartlar aleyhimizeydi. Nemin yüzde 30'ların altına inmesi sıcaklığın 30 derecenin üzerine çıkması yangınlar açısından son derece tehlikelidir.

* Nemin 18, sıcaklığın da 30 derece civarında olması ve rüzgarın 70 ve yer yer üzerinde seyretmesiyle maalesef bu saatlere kadar mücadele devam etti.

* Hava araçları iki gün boyunca yer yer ve kısıtlı olarak çalıştı. Bir uçağımız su alış kapaklarında arıza olunca kullanılamadı.

* Yangın, yerleşim yerlerine çok yakın seyrettiği için tehlikeler yaşadık. Zaman zaman karşı ateş tekniğini kullandık. Müftüler, Nergizlik, Karahüseyinli mahalleleri ve Belen ilçe merkezi yangından etkilendi.

“2 YENİ ŞÜPHELİ GÖZALTINDA”

Yangın bölgesinde hasar tespit çalışmalarının başladığını belirten Pakdemirli, yangından ne kadarlık bir alan ve kaç ev ile fabrikanın zarar gördüğüne dair bilgi vermedi. “Yaraları sarmak maksadıyla belli ödemeler gerçekleşecek” diyen Bakan, yangınla ilgili olarak gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'sinin serbest bırakıldığını, 2 yeni şüphelinin ise gözaltına alındığını belirtti.

“KASIT İDDİALARINA KARŞI ÇOK YÖNLÜ SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR”

Pakdemirli açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

* Kamuoyunda son iki günde yangın özelinde çok ciddi kasıt şüpheleri ortaya çıktı. Bununla ilgili valiliğimiz soruşturmayı yürütüyor.

* Bununla alakalı 4 şüpheli gözaltında, ikisi savcı tarafından serbest bırakıldı. 2 yeni şüphelimiz var, bunlarla ilgili de işlem yapılacak.

* Valilik ve diğer kurumlar çok yönlü soruşturmaya devam ediyor. Dün akşam itibariyle baktığımız 300-400 hektar olabilir gibi görmüştük ama bugün tam hesaplama yapmadık. Hepsini hesaplayacağız.

* Çok büyük bir yangın değildi ama meskun mahale yakın olması bizi korkuttu. Yaralılar hastanelerde tedavi edildi, şu an hastanede yatan yaralı yok.

* İddiaların hepsi çok yönlü soruşturma ile araştırılıyor. Neticelere ulaşıldığı zaman kamuoyu ile paylaşılır. İHA dünden beri, ihbarları değerlendirmeler konusunda çok faydalı oldu.

“VATANDAŞLARIMIZ BU İDDİALARA KULAK ASMASIN”

* Ormanlar anayasa ile korunduğu için yangından sonra ormanların imara açılması, madene ya da turizme açılması söz konusu değildir. Bunlarla ilintilendirilemez. Vatandaşlarımız bu iddialara kulak asmasın.

* Can kayıplarının olmaması en büyük tesellimiz. Ama yaban hayatını kaybetmediğimizi, ağaçlarımızı kaybetmediğimizi söylemiyor.

* Hataylıların duyarlılığına teşekkür ediyorum. Canlarını hiçe sayarak çalışan orman teşkilatımızın her bir bireyine ayrıca teşekkürü borç biliyorum.

* Bize bu konuda yardım eden tüm kamu kurumlarına ayrı ayrı teşekkür ediyorum, geçmiş olsun diyorum.

HATAY VALİLİĞİ'NDEN SABOTAJ AÇIKLAMASI

Hatay Valiliği yaptığı açıklamada, “Yangında sabotaj ihtimaliyle ilgili gözaltına alınan şahıslar olup konuya ilişkin soruşturma devam etmektedir. Belen ilçemizde dün farklı noktalarda çıkan yangın zaman zaman kontrol altına alınsa da arazi ve hava şartları sebebiyle henüz söndürülememiştir” ifadelerini kullandı.