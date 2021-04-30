Bakan Koca’dan corona aşısı ve Hindistan mutasyonu açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında Antalya, Isparta, Burdur'daki son durum ve Türkiye değerlendirmesinde bulundu.

Koca, bugün acil kullanım onayı verilen Sputnik V aşısıyla ilgili “6 ay içinde 50 milyon doz teslim edilmesi ve ilk sevkiyatın bu ay gerçekleşmesi bekleniyor” bilgisini paylaştı.

Bakan Koca, şunları söyledi:

* Salgın yönetiminde Antalya, Burdur ve Isparta’nın durumunu her yönüyle ele aldık. Bugün virüsün hareket alanlarını kısıtlayacağımız, ona yayılma şansı tanımamak için gayret edeceğimiz sıkılaştırılmış tedbirlerin uygulanacağı 17 günün ilki.

* Sokağa çıkma kısıtlamasının daha sıkı uygulandığı bu dönem öncesinde tatil beldelerine olağandan daha fazla hareketlilik gerçekleşti. Bu durumun virüsün yayılması için yeni bir fırsat olmaması amacıyla tedbir ve uygulamaları yerinde görmek üzere Antalya’da durum değerlendirmesi yaptık. Kısıtlamaların ilk gününde vatandaşlarımızın çok iyi uyum gösterdiğini gözlemledik.

VAKA SAYISINDA DÜŞÜŞ HIZI ARTACAK

* Aşı programımızda planlanan sevkiyat takvimiyle uyumlu olarak ve 1. doz aşısını olmuş vatandaşlarımızı 2. doz aşılarını uygulayacağı güne kadar saklı tutarak aşılamaya devam ediyoruz. Bugün itibarıyla ülkemizde 3. bir aşının daha kullanımına onay verildi.

* Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumumuz Sputnik aşısının acil kullanım onayını bugün verdi. 6 ay içinde 50 milyon doz aşı teslim edilmesi ve ilk sevkiyatın bu ay gerçekleşmesi beklenmektedir. Biontech aşısı haziran sonuna kadar 30 milyon doz olarak ülkemiz teslim edilmiş olacak.

* Sinovac aşısı da yakında planlandığı şekilde sevk edilmeye devam edecek. Biontech aşısıyla ilgili olarak Bilim Kurulumuzun aldığı 2 doz arası uygulama süresinin 6-8 haftaya çıkarılması kararının yanlış anlaşıldığı görülmektedir. Bu karar bilimsel gerekçelerle alınmıştır.

* Bu durumun ilk doz aşısını olup 2. dozları için randevu alan vatandaşlarımızın etkilenmediğini açıklamıştım. Alternatif bir uygulama yöntemi olarak 2 doz aşı arasındaki sürenin uzatılmasına Bilim Kurulumuz karar vermiştir. Kısıtlamalarla birlikte vaka sayılarında zirveyi gördüğü günden bu yana önemli düşüş yaşanmıştı. Düşüş hızının artacağı öngörülmektedir.