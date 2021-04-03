Bakan Koca il il haftalık vaka sayısını paylaştı! İşte son durum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illerin 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısını gösteren haritanın güncel halini paylaştı.

27 Mart – 2 Nisan tarihlerine ait haritaya göre birçok ilde vaka sayısında artış yaşanırken, Bakan Koca paylaşımında “Durumu lehimize çevirmek elimizde” mesajına yer verdi.

En çok vaka görülen iller ise Samsun, İstanbul, Yalova, Çanakkale, Kırklareli ve Giresun oldu. En düşük vaka sayısı da 100 binde 23,43 ile Şırnak’ta kaydedildi.

İSTANBUL’DA SAYI 600’E YAKLAŞTI

Güncel haritaya göre haftalık vaka sayısı İstanbul’da 401.62’ten 591.45’e, Ankara’da 184.29’tan 272.79’a ve İzmir’de 156.48’den 218.88’e çıktı.

SAMSUN ALARM VERİYOR

Haftalık vaka sayısı Samsun’da 586.84’ten 678.72’ye, Yalova’da 400.65’ten 564.03’e, Çanakkale’de 348.81’den 546.77’ye, Kırklareli’de 298.28’den 518.33’e ve Giresun’da 397.57’den 503.88’e yükseldi.

TÜRKİYE’DE SON DURUM

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı 3 Nisan corona virüsü verilerine göre, son 24 saatte 249 bin 126 test yapıldı.

Verilere göre semptom gösteren bin 483 hastayla birlikte 44 bin 756 yeni vaka tespit edildi. Bugün 186 kişi hayatını kaybederken 23 bin 214 kişi de sağlığına kavuştu.

İLLERİN HAFTALIK VAKA SAYILARI

Adana: 111,26

Adıyaman: 230,69

Afyon: 153,21

Ağrı: 121,96

Aksaray: 257,91

Amasya: 370,50

Ankara: 272,79

Antalya: 190,44

Ardahan: 185,11

Artvin: 164,60

Aydın: 153,16

Balıkesir: 430,63

Bartın: 232,69

Batman: 57,39

Bayburt: 244,17

Bilecik: 340,62

Bingöl: 124,57

Bitlis: 47,29

Bolu: 287,80

Burdur: 92,85

Bursa: 260,43

Çanakkale: 546,77

Çankırı: 305,57

Çorum: 322,56

Denizli: 94,15

Diyarbakır: 60,05

Düzce: 217,85

Edirne: 409,06

Elazığ: 153,92

Erzincan: 321,20

Erzurum: 245,16

Eskişehir: 358,90

Gaziantep: 171,86

Giresun: 503,88

Gümüşhane: 206,07

Hakkari: 36,72

Hatay: 132,95

Iğdır: 225,52

Isparta: 157,39

İstanbul: 591,45

İzmir: 218,88

Kahramanmaraş: 112,83

Karabük: 202,78

Karaman: 196,53

Kars: 106,34

Kastamonu: 453,00

Kayseri: 315,94

Kırıkkale: 179,76

Kırklareli: 518,33

Kırşehir: 158,00

Kilis: 385,88

Kocaeli: 371,11

Konya: 426,17

Kütahya: 190,57

Malatya: 373,87

Manisa: 139,04

Mardin: 48,91

Mersin: 122,17

Muğla: 146,59

Muş: 54,49

Nevşehir: 209,53

Niğde: 239,18

Ordu: 459,94

Osmaniye: 316,47

Rize: 404,81

Sakarya: 241,98

Samsun: 678,72

Siirt: 50,74

Sinop: 360,34

Sivas: 164,97

Şanlıurfa: 40,70

Şırnak: 23,43

Tekirdağ: 409,13

Tokat: 334,86

Trabzon: 353,49

Tunceli: 170,18

Uşak: 84,72

Van: 42,55

Yalova: 564,03

Yozgat: 234,55

Zonguldak: 205,85

Güncelleme Tarihi: 03 Nisan 2021, 23:02