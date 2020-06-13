Bakan Koca güncel corona virüsü verilerini açıkladı!

Bakan Koca, Türkiye’deki güncel corona virüsü verilerini açıkladı. Verilere göre, son 24 saatte 45 bin 92 test yapıldı.

Bugün bin 459 vaka tespit edilirken toplam vaka sayısı 176 bin 677’ye yükseldi. Son 24 saatte hayatını kaybeden 14 kişiyle beraber toplam can kaybı da 4 bin 792’ye çıktı.

Bugün 985 hasta iyileşirken şimdiye kadar 150 bin 87 kişi sağlığına kavuştu. Güncel verilere göre, toplam yoğun bakım hasta sayısı 684, toplam entübe hasta sayısı ise 284 oldu.

BAKAN KOCA UYARDI

Sosyal medya hesabından günlük corona virüsü tablosunu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Vaka sayısındaki artış, tedbirlere uymayanları uyarıyor. Giderek, hepimizi” dedi.

DÜN BİN 195 VAKA GÖRÜLMÜŞTÜ

Öte yandan 12 Haziran’da bin 195 corona virüsü vakası tespit edilmiş, 15 kişi de hayatını kaybetmişti.