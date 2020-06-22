Bakan Koca, güncel can kaybı ve vaka sayısını açıkladı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından corona virüsünden kaynaklı yeni can kayıplarını ve vaka sayısını açıkladı.

Son bir gün içinde 24 kişi corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 4 bin 974 oldu.

Bugün toplam 41 bin 413 test yapılırken, bin 212 yeni vaka tespit edildi ve toplam vaka sayısı 188 bin 897’ye yükseldi.

Açıklamada, bugüne kadar yapılan toplam test sayısının 2 milyon 986 bin 653’e ulaştığı ifade edildi.

Bugün iyileşen bin 293 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı 161 bin 533’e yükseldi.

Son 24 saate ilişkin verilerin yer aldığı tabloda, entübe hasta sayısının 345, toplam yoğun bakım hasta sayısının ise 846 olduğu belirtildi.

BAKAN KOCA: FARK YETERLİ DEĞİL

Sosyal medya hesabından güncel verilere ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:

* İzmir’de 28, Kocaeli’de 20, Sakarya’da 3 vakamız yoğun bakımda. Toplam test sayımız 3 milyona yaklaştı.

* Bugün iyileşen hasta sayımız yeni vaka sayımızın üstünde. Fakat mücadelemiz için aradaki fark yeterli değil. Vaka sayımızı tedbirlerle azaltmalıyız.

DÜN 23 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı, dün corona virüsü salgını nedeniyle 23 kişinin vefat ettiğini, bin 192 vakanın tespit edildiğini ve bin 412 hastanın iyileştiğini açıklamıştı.