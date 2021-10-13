Bakan Koca'dan Kritik Uyarı!

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada aşı yaptırmamış genç hasta sayısının arttığını duyurdu



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklama şu ifadeleri kullandı:

Günaydın, Dün yatışı yapılan Covid-19 hastalarına ait bilgileri inceledim. Aşı yaptırmamış gençlerin hastalarımız içindeki oranı arttı. Kronik hastalığı olan büyüklerimiz, aşı yaptırmış olsalar da virüsten etkilenebiliyor. Gençlerimiz aşı olmalı, büyüklerimiz dikkatli davranmalı.

BİLİM KURULU TOPLANIYOR

Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17:00'de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor.