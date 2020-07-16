Bakan Koca, coronadan kaynaklı can kaybı ve vaka sayısını açıkladı!

Türkiye’de ilk vakası 11 Mart’ta görülen corona virüsüyle ilgili güncel verileri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından paylaştı. Bugün 42 bin 411 test yapılırken 933 yeni vaka tespit edildi.

21 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Corona nedeniyle bugün 21 kişi hayatını kaybederken, Türkiye’deki toplam vaka sayısı 216 bin 873’e, toplam vefat sayısı da 5 bin 440’a yükseldi. Paylaşılan güncel verilere göre bin 87 kişi daha virüsü yenerek sağlığına kavuştu. Böylece toplam iyileşen kişi sayısı da 198 bin 820’ye çıktı.

KOCA: SONUCU BELİRLEYEN TEDBİRDİR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Daha çok test, daha çok vaka saptar. Test sayısıyla yeni vaka sayısı arasındaki ilişki ise bire bir değildir. 15 Haziranda 1.592 vaka sayısına ulaştığımız gün de test sayımız 42.000 idi. Test sayısı ihtiyaca göre değişmektedir. Sonucu belirleyen tedbirdir” ifadelerini kullandı.