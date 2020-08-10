Bakan Koca, coronadan kaynaklı can kaybı ve vaka sayısını açıkladı! İşte 10 Ağustos tablosu…

Türkiye’de ilk vakası 11 Mart’ta görülen corona virüsüyle ilgili güncel verileri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından paylaştı. Bugün 62 bin 219 test yapılırken bin 193 yeni vaka tespit edildi.

14 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Corona nedeniyle bugün 14 kişi hayatını kaybederken, Türkiye’deki toplam vaka sayısı 241 bin 997’ye, toplam vefat sayısı da 5 bin 858’e yükseldi.

Paylaşılan güncel verilere göre bin 211 kişi daha virüsü yenerek sağlığına kavuştu. Böylece toplam iyileşen kişi sayısı da 224 bin 970’e çıktı.

Tabloda ağır hasta sayısının 603 olduğu ifade edilirken hastalardaki zatürre oranın ise yüzde 8,2 olduğu belirtildi.

“TEYAKKUZ HALİNDE OLMALIYIZ”

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Test sayımız salgın boyunca en yüksek olduğu seviyeye yakın. 60 yaş ve üzeri aktif hastaların toplam hasta içindeki oranı, ülke geneline bakıldığında, %20-25 aralığında seyrediyor. Gümüşhane ve Uşak, %35 ile bu açıdan en yüksek orana sahip” ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın dün (09.08.2020) yayımladığı veriler