Bakan Koca açıkladı: Türkiye genelinde 1.3 kat arttı!

Corona virüsü konusunda sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, temaslı kişilerin pozitif vakaya dönüşme oranlarının Mayıs ayına kıyasla Türkiye genelinde 1.3 kat arttığını açıkladı.

Bakan Koca açıkladı: Türkiye genelinde 1.3 kat arttı!
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Bakan Koca, Twitter hesabından Türkiye’deki corona virüsü salgını konusunda yeni veriler açıklayarak vatandaşları uyardı.

Koca, temaslı kişilerin pozitif vakaya dönüşme oranlarının Mayıs ayına kıyasla Türkiye genelinde 1.3 kat arttığını açıkladı.

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İller bazında artış örneklerini de paylaşan Bakan Koca, “Şanlıurfa 1,7, Ankara 1,6, Diyarbakır 1,4, Gaziantep 1,3 kat” ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Koca, paylaşımında “Bu verilerden çıkarmanız gereken sonuç; maske, mesafe, temizlik uyarısıdır” dedi.

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