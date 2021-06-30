Bahçeli: “Gümrük Birliği anlaşmasını Yunanistan ve GKRY’nin inisiyatifine terk eden AB, dürüst değildir”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun geçtiğimiz hafta partisinin grup toplantısında garip bir açıklama yaparak Suriyeli göçmenleri yurtlarına göndermek için ihtiyaç duyulan finansmanı AB’den alacaklarını ve kendisine söz verildiğini söylediğini hatırlatan Bahçeli, “Bu neyin sözüdür? Bu söz nasıl verilmiş, hangi yetkiyle alınmıştır? Türkiye’nin Suriyeli mültecilere konut yapması dahi AB tarafından kabul edilmemişken, Kılıçdaroğlu’nun söz almasını nasıl yorumlamak lazımdır? Gümrük Birliği Anlaşması’nın güncellenmesi ve iyileştirilmesini Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin inisiyatifine terk eden AB dürüst değildir, samimi değildir, adil ve demokratik hiç değildir. Dahası Türkiye’nin aleyhine çalışmaktadır. İşbirlikçisi de zillet ittifakıdır” diye konuştu.

“AB’YE ÜYELİĞİMİZ OLDU OLDU, OLMAZSA KENDİ YOL HARİTAMIZI KENDİMİZ ÇİZERİZ”

Dünyanın AB’den ibaret görülmeyeceğine dikkati çeken MHP Genel Başkanı Bahçeli, şunları söyledi:

“AB’ye üyeliğimiz oldu oldu, olmazsa kendi yol haritamızı kendimiz çizeriz, kendi söküğümüz kendimiz dikeriz, başkent Ankara’nın kriterleriyle insanlık aleminde biz de varız demeyi sürdürürüz. Demokrasiyi, hukuku, özgürlüğü, insan hakları değerlerini Türkiye husumetinin anahtar kavramı görenler hiçbir yerde boş durmuyorlar.”