Bahçeli'den Zehir Zemberek Sözler

Kıbrıs Rum Kesimi'nin Limasol kentindeki bir camiye yönelik nefret dolu saldırıları sert bir dille kınayan MHP lideri Devlet Bahçeli, "Mora ayaklanmasının rövanş sayfası henüz görülmemiş, bu hesap henüz kapanmamıştır. Kanımız hala yerdedir, günü geldiğinde bedeli muhasım odaklara elbette ödettirilecektir" dedi.

Yunanistan'ın Osmanlı İmparatorluğu'na karşı Batılı devletlerin de desteğiyle 25 Mart 1821'de başlattığı Mora ayaklanmasının kutlandığı Ulusal Bağımsızlık Bayramı'nın 200. yıl dönümünde aşırı sağcı Rumlar ırkçı bir eyleme imza attı. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Limasol kentinde ırkçı grubun, 1821 pankartlarıyla düzenlediği yürüyüşte "Türklere ölüm, Türk'e ölüm" sloganları attı. Aşırı sağcı grup, Piskobu Camisi'nin duvarlarına mavi sprey boya ile haç çizerek, "Bütün Türklere ölüm, 1821" yazdı.

BAHÇELİ'DEN ZEHİR ZEMBEREK SÖZLER

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından zehir zemberek bir paylaşıma imza atan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, " Kanımız hala yerdedir, günü geldiğinde bedeli muhasım odaklara elbette ödettirilecektir. Müslüman Türk'ün kanından beslenen canilerin torunlarına tavsiyem, sabrımızı taşırmamaları, tahrik ve tacizlerinden derhal vazgeçmeleridir. Çünkü Mora ayaklanmasının rövanş sayfası henüz görülmemiş, bu hesap henüz kapanmamıştır" ifadelerini kullandı.

İşte Bahçeli'nin sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar: