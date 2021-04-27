Bahçeli Akıncı'ya 'ahmak' dedi

Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Devlet Bahçeli, “Kim kiminle yürüyor açıkça görüyoruz. Dostumuzun da düşmanımızın da her an değişeceğinin nihayetinde devletler arasında bu çerçevede kalıcılık olmayacağının bilincindeyiz” dedi.

Eski Kıbrıs Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya sert sözlerle yüklenen Bahçeli, “Bu ahmağın açıklaması, EOKA’cı bir ağızın hezeyanıdır. Ersin Tatar papağan değildir” ifadelerini kullandı.

Bahçeli’nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

“Bir yanda kripto para vurgunuyla, gri pasaport rezaleti, kaybolan atlar, Karadeniz’deki ve Akdeniz’deki kamplaşma sıcak konulardır. 27-29 Nisan’da BM gözetiminde Cenevre’de yapılacak Kıbrıs Konferansı da milli bir konudur. Kıbrıs’ta bağımsız, eşit, egemen iki devletli çözümden başka bir yol kalmamıştır.

KKTC’nin bir önceki Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Cenevre sürecini baltalamak için devreye girmesi, Ersin Tatar’ı eleştirmesi uyuyan komünist hücrelerin hayata geçtiğinin işaretidir. Bu ahmağın açıklaması, EOKA’cı bir ağızın hezeyanıdır. Ersin Tatar papağan değildir.