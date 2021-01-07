Babasını 25 yerinden bıçaklamıştı...

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, babası Orhan Akgönül’ü (78) 25 bıçak darbesiyle öldürdükten sonra teslim olan Bahadır Akgönül (43), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Babasını 25 yerinden bıçaklamıştı...
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Olay, dün öğle saatlerinde Reis Mahallesi Yıldız Caddesindeki 4 katlı bir apartmanın 2’nci katında meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Bahadır Akgönül ile aynı evde yaşayan babası Orhan Akgönül arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Bahadır Akgönül, babasını yaklaşık 25 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Cinayetin ardından üzerindeki kanlı kıyafetleri çıkaran Akgönül, aynı gün saat 18.00 sıralarında polis merkezine gidip, teslim oldu. Bahadır Akgönül’ün ifadesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Orhan Akgönül’ün hayatını kaybettiğini belirledi. Evde inceleme yapan polis, cinayette kullanılan bıçağı banyoda buldu. Babanın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polisteki ifadesinde, babasının uzun yıllardır kendisine kötü davrandığını belirten Bahadır Akgönül, öğle saatlerinde evin salonunda otururken tartıştıklarını, daha önceden yanına aldığı bıçakla babasını öldürdüğünü itiraf etti. Polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Bahadır Akgönül, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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