Asker ayağındaki çorabı çıkarıp depremzedeye giydirdi

Merkez üssü Elazığ Sivrice olan 6.8’lik deprem, kent merkezlerinin yanı sıra köyleri de vurdu.

Hasarın büyük olduğu köylerden biri Elazığ’a bağlı Çevrimtaş Köyü.



Video: İlyas Akengin - Independent Türkçe



Kış aylarında hayvancılıkla uğraşan 10 ailenin yaşadığı köyde bütün evler ve ahırlar yıkıldı.

Deprem nedeniyle Zeki Ertaş ve Ramazan Ertaş yaşamını yitirirken, 4 kişi de yaralandı.

Deprem ile birlikte haritadan silinen köyde onlarca hayvan da telef oldu.



Fotoğraf: İlyas Akengin - Independent Türkçe



Köydeki çalışmalar devam ederken, bir asker depremzede Ramazan Ermek’in ayağında çorap olmadığını fark etti.

Asker ayağındaki çorabı çıkartıp depremzedeye giydirdi. Askerin küçük ama anlamı büyük hareketi duygulu anlara neden oldu.

Köye giden yolda çökmeler oluştu

Deprem nedeniyle haritadan silinen köyde son durumu görmek için Independent Türkçe olarak Çevrimtaş Köyü'ne gittik.

Ancak Çevrimtaş’a gitmek kolay olmadı. Elazığ ile Malatya sınırında bulunan Çevrimtaş Köyü'ne giden tali yolun birçok kısmında heyelan meydana geldi.



Depremin merkez üssü Sivrice’den Çevrimtaş’a giden tali yol, deprem sonucunda yol boyunca heyelan meydana geldi / Fotoğraf: İlyas Akengin - Independent Türkçe



Çatlamalar ve kayaların düşmesi sonucu birçok noktada kapanan yol, köye ulaşımı zorlaştırdı.

Yaklaşık 1,5 saatlik yolculuğun ardından Çevrimtaş Köyü'ne ulaştık.

Soğuk havada askerden ısıtan jest

Artçı depremlerin merkez üssü olan Çevrimtaş Köyü'ndeki 13 hanenin 10’u deprem nedeniyle yıkılırken, diğerleri kullanılamaz hala geldi.

Enkaz altında kalan hayvanların çıkartılması için çalışmalar sürerken, bir asker, ateş önünde ısınan depremzede Ramazan Ermek’in yanına gelerek durumunu sordu.



Fotoğraf: İlyas Akengin - Independent Türkçe



Ramazan Ermek’in ayağında çorap olmadığını fark eden asker ayağındaki çorabı çıkartıp depremzedeye kendi elleriyle giydirdi.



Fotoğraf: İlyas Akengin - Independent Türkçe



Askerin küçük ama anlamı büyük hareketi nedeniyle duygulanan Ermek gözyaşlarına hakim olamadı.

