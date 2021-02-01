Arkadaşını şeytana benzettiği için öldüren zanlı tutuklandı

Ankara'da Berkay Kesen isimli genç, arkadaşı Berke Bilge Aslan tarafından sokak ortasında silahla başından vurularak öldürülmüştü. Katil zanlısı Aslan, polis ekiplerince gözaltına alındı. Berke Bilge Aslan'ın ifadesinde arkadaşını şeytana benzettiği için cinayeti işlediğini söylemesi herkesi dehşete düşürdü. Olay günü öldürdüğü arkadaşının evinde kaldığı öğrenilen Aslan'ın ve maktul Berkay kesen'in çok sayıda sabıkası olduğu ortaya çıktı. Son dakika haberine göre Berke Bilge Aslan, ‘Kasten öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Arkadaşını şeytana benzettiği için öldüren zanlı tutuklandı
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Ankara'nın Çankaya ilçesi Ece Caddesinde meydana gelen olayda, Berk Bilge Aslan ile arkadaşı Berkay Kesen arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Uyuşturucu madde bağımlısı olduğu öğrenilen Berk Bilge Aslan, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine yanında bulunan tabanca ile arkadaşı Berkay Kesen'i vurdu.

BERKAN KESER

Çevredekilerin ihbarı üzerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Berkay Kesen, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

ARKADAŞINI ŞEYTANA BENZETMİŞTİ TUTUKLANDI

Olay yerine yakın konumda bulunan bir akaryakıt istasyonuna ateş açıldığı ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, arkadaşını vurduktan sonra olay yerinden kaçan şüpheli Berk Bilge Aslan'ı Dikmen Caddesi'nde uyuşturucunun etkisi altında akaryakıt istasyonuna ateş açtığı sırada yakaladı.

Gözaltına alınan Aslan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İfadesinde arkadaşını şeytana benzettiği gerekçesiyle öldürdüğünü öne süren Aslan 'Kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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