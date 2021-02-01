Arkadaşını şeytana benzettiği için öldüren zanlı tutuklandı

Ankara'nın Çankaya ilçesi Ece Caddesinde meydana gelen olayda, Berk Bilge Aslan ile arkadaşı Berkay Kesen arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Uyuşturucu madde bağımlısı olduğu öğrenilen Berk Bilge Aslan, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine yanında bulunan tabanca ile arkadaşı Berkay Kesen'i vurdu.

BERKAN KESER

Çevredekilerin ihbarı üzerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Berkay Kesen, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

ARKADAŞINI ŞEYTANA BENZETMİŞTİ TUTUKLANDI



Olay yerine yakın konumda bulunan bir akaryakıt istasyonuna ateş açıldığı ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, arkadaşını vurduktan sonra olay yerinden kaçan şüpheli Berk Bilge Aslan'ı Dikmen Caddesi'nde uyuşturucunun etkisi altında akaryakıt istasyonuna ateş açtığı sırada yakaladı.

Gözaltına alınan Aslan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İfadesinde arkadaşını şeytana benzettiği gerekçesiyle öldürdüğünü öne süren Aslan 'Kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.