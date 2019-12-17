Antalya'da soygun girişimi (Banka güvenliği rehin alındı)

Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki bir bankanın şubesine giren silahlı bir kişinin soygun girişiminde bulunması üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.



İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Konyaaltı Caddesi Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir bankanın şubesinde silahlı soygun girişiminde bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti.



Şüpheli tarafından çalışanları dışarıya çıkarılan bankanın çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı. Şüphelinin bankanın güvenlik görevlisini rehin aldığı belirtiliyor.



Özal Harekat polisleri de bölgede hazır bekletiliyor.