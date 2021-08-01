Anbean kamerada

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Anbean kamerada
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Bursa'da yoldan geçen genç kızların etek altından fotoğraflarını çektiği öne sürülen 20 yaşındaki M.E.'ye mahalleli tarafından linç girişiminde bulunuldu. İhbarla gelen polis, mahallelinin dövdüğü M.E.'yi gözaltına aldı.

Dün merkez Osmangazi ilçesi Atıcılar Mahallesi'nde sokaktan geçen genç kızların etek altından fotoğraflarını çektiği ileri sürülen M.E.'yi mahalle esnafı fark etti.

LİNÇ ETTİLER

M.E.'ye neden fotoğraf çektiğini soran esnaf ve çevredekiler, açıklama alamayınca dövmeye başladı. Mahallelinin linç girişiminde bulunduğu M.E., ihbarla gelen polis ekiplerince gözaltına alındı. Mahalleliyi sakinleştiren polis, M.E.'yi ifadesi alınmak üzere Küçükbalıklı Polis Merkez Amirliği'ne götürdü. M.E., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Kızların etek altı fotoğraflarını çeken sapığı evire çevire dövdüler! Anbean kamerada
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