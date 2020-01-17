Akdeniz Kalkanı'na katılan korvet kurtardı

Kıbrıs’ın güneydoğusunda düzensiz göçmen botundaki 12 kişi, Türkiye Deniz Kuvvetleri ve KKTC Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın girişimleri sonucu kurtarıldı.
Konuyla ilgili açıklama yapan Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı, “Akdeniz Kalkanı Harekâtı'na iştirak eden TCG BOZCAADA korvetimiz, Kıbrıs Adası güneydoğusunda uluslararası sularda, düzensiz göçmen botundaki 12 kişinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarınca kurtarılmasını sağladı” ifadelerine yer verdi.
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