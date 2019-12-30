Akdeniz'de Türk Savaş Gemilerinin Yeni Rotası Cezayir!

Doğu Akdeniz’de Türkiye ve Libya’nın yaptığı anlaşma sonucunda hareketlilik artışı yaşanırken Deniz Kuvvetlerine bağlı iki savaş gemisinin Cezayir’e gideceği duyuruldu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Deniz Kuvvetlerine bağlı iki fırkateynin Cezayir limanlarına doğru yola çıktığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“TCG GÖKSU ve TCG GÖKOVA fırkateynlerimizden oluşan Deniz Görev Grubu; İtalyan fırkateyni ITS ZEFFIRO ile geçiş eğitimini müteakip, NATO Deniz Muhafızı Harekatına yardımcı destek faaliyetleri icra ederek Cezayir Limanına intikal etmektedir. TCG GÖKSU ve TCG GÖKOVA fırkateynlerimizin Büyük Türk Denizcisi Oruç Reis’in anılması maksadıyla 7-10 Ocak 2020 tarihleri arasında Cezayir Liman ziyareti yapılması planlanmaktadır.”