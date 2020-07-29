Akar’dan 'Doğu Akdeniz' mesajı: "Başarısızlığa mahkumlar"

TC Milli Savunma Bakanı Akar, “Doğu Akdeniz’de Türkiye’yi enerji denklemin dışında tutan enerji projeleri başarısızlığa mahkumdur. Biz bölgede barış ve istikrarın, diyalog ile başarılabileceğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Akar’dan 'Doğu Akdeniz' mesajı: "Başarısızlığa mahkumlar"
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Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Washington DC merkezli düşünce kuruluşu Türk Miras Vakfının (THO) internet üzerinden düzenlediği, “Türkiye’nin Milli Savunma Stratejisi ve Bölgedeki Son Gelişmeler” başlıklı panelde değerlendirmelerde bulundu.

Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin neredeyse 1800 kilometre sınırının olduğuna dikkati çeken Akar, “Doğu Akdeniz’de Türkiye’yi enerji denklemin dışında tutan enerji projeleri başarısızlığa mahkumdur. Biz bölgede barış ve istikrarın, diyalog ile başarılabileceğine inanıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Libya’daki gelişmeleri de değerlendiren Akar, “Bizim Libya’daki temel hedefimiz, Libyalılar önderliğinde, tüm Libyalıları kucaklayan, toprak bütünlüğü ve ulusal birliğine dokunulmamış bağımsız ve egemen bir Libya’dır.” ifadesini kullandı.

Türkiye’nin Libya’daki ana amacının, siyasi bir çözüme ulaşılması ve kalıcı bir ateşkes sağlanması olduğunun altını çizen Akar, Libya’da siyasi bir çözümü destekleyen tüm taraflar ile çalıştıklarını ve Libya hükümetini desteklemeye devam edeceklerini vurguladı.

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