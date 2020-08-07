AK Partili Külünk: “KKTC’deki AB ve ABD fonlarının nasıl yönetildiği kontrol edilmeli”

AK Parti İstabul eski Milletvekili Metin Külünk, KKTC’deki askeri varlığın ordu seviyesine çıkarılması gerektiğinin altını çizerek, “KKTC’deki AB ve ABD’den gelen fonların nasıl yönetildiği mutlaka kontrol altına alınmalı” ifadelerini kullandı.

Yunanistan, Emperyalizmin kendisini İzmir’e çıkarttıkları, sonrasında denize döküldüğünde ortada bırakılıp arkalarına bakmadan kaçtıkları günleri unuttuklarını vurgulayan Külük, “Kafaları çalışsa gelir Ankara’ya teslim olur ve Şövalyelerin oyuncağı olmazlar” değerlendirmesini yaptı.

“İKİ KOLLU CANAVARIN PARASININ KKTC SİYASETİNE MÜDAHALESİ ENGELLENMELİ”

Şimdi yapılması gerekenin KKTC’deki askeri varlığın Ordu seviyesine çıkarılması olduğunu belirten Metin Külük, “KKTC’deki AB ve ABD’den gelen fonlarım nasıl yönetildiği mutlaka kontrol altına alınmalı. KKTC’de özellikle iki kollu canavar üzerinden üretilen para’nın KKTC siyasetine müdahalesi mutlaka engellenmeli” dedi.

“KKTC’DE DENİZ KIYI ŞERİDİNDEKİ ARAZİ SATIŞLARINI ÇOK DİKKATLİ GÖZDEN GEÇİRİLMELİ”

Konuyla ilgili kişisel sosyal medya hesabından paylaşım yapan Külünk, şunları kaydetti:

“KKTC’de kalıcı deniz üssümüz mutlaka kurulmalı. KKTC’de deniz kıyı şeridindeki arazi satışlarını çok dikkatli gözden geçirilmeli. Doğu Akdeniz’deki kalıcı varlığımızın önüne çıkabilecek engelleri görmek zorundayız”