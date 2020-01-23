Ak Partili eski ve yeni vekil birbirine girdi

AK Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş ile eski milletvekili Mehmet Metiner arasında ‘Pensilvanya’ tartışması çıktı.

TV Kayseri’de önceki bir programa katılan Elitaş, Mehmet Metiner’i hedef alarak şu ifadeleri kullandı:

Kayseri’yi Pensilvanya gibi gösteren Mehmet Metiner haddini aşmıştır. İki tane bozuntu adam var onlardan bilgi alıyor. Her devirde fitne sokmaya çalışan ifrira eden adamlarla sen düşüp kalkamazsın. Kayseri’ye çamur atmak senin haddine değil.

Elitaş'ın programda yaptığı açıklamalar, yerel gazetenin manşetine taşındı. (Fotoğraf: Kent Haber)



Metiner de Elitaş’a sosyal medya hesabından şu tepkiyi gösterdi:

Asıl sen haddini aşıyorsun Elitaş efendi! Sen Pensilvanya metaforu üzerinden yaptığım analizi ya anlayacak kapasitede değilsin ya da başka kuyruk acın var senin! Kiminle düşüp kalktığına asıl sen dikkat et! Halktaki karşılığın belli! Her tarafından fitne fücur akıyor!