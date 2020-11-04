AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten KTÖS'e: "KKTC'nin milli iradesini hiçe sayan yapılanma..."

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya üzerinden dün Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Şenel Elcil’in açıklaması hakkında konuştu.

Çelik, KTÖS adına yayımlanan sözde basın açıklaması olarak nitelendirerek “faşist ve ahlaksız bir dille Sayın Cumhurbaşkanımıza ve KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar’a saldırmaktadır. İftira ve nefret suçu ile dolu bu metin bir açıklama değil, karanlık bir zihniyetin tezahürüdür” ifadelerini kullandı.

“Cumhurbaşkanımıza dönük olarak bu yapılanma tarafından kullanılan ifadelere siyasi ve hukuki olarak en sert karşılığı vereceğiz” diyen Çelik, “İsmindeki “Türk” sıfatını hak etmeyen bu yapılanmanın sözde açıklamasını bir “beşinci kol faaliyeti” olarak değerlendiriyoruz” dedi.

“KKTC’NİN MİLLİ İRADESİNİ HİÇE SAYAN YAPILANMA…”

Çelik, KTÖS’ün açıklamasını “KKTC’nin milli iradesini hiçe sayan bu yapılanma, Rum Kesimi lideri ile görüşmesi öncesi KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar’ı hedef aldı ve Sayın Cumhurbaşkanımıza dönük hadlerini aşan bir açıklama” olarak değerlendirerek bu açıklama için “Rum tezlerine biat etmek, Türkiye ve KKTC’ye düşmanlık etmektir” ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Çelik, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

“Açıklamadan anlaşılacağı üzere bu zihniyet, Cumhurbaşkanımızın Kıbrıs Türklerinin menfaatleri noktasındaki kararlı tutumunu ve Sayın Ersin Tatar’ın Kıbrıs Türkünün haklarına sahip çıkma iradesini sorun olarak görüyor.

“PROPAGANDA METNİDİR…”

Türkiye’nin ve KKTC’nin meşru makamlarını hedef alan bu sözde açıklama bir kara propaganda metnidir. Türkiye ve KKTC vatandaşlarının demokratik iradesini hedef almaktadır. Bu kara propaganda metnine imza atan zihniyet, demokratik değerlerden nasibini almamış zihniyettir.

Rum liderine Cumhurbaşkanımızı ve KKTC Cumhurbaşkanı Sn. Ersin Tatar’ı şikâyet etmeye kalkan bu çarpık zihniyetin siyasi pusulasının Türkiye ve KKTC düşmanlığı olduğu açıktır. Bu açıklama tüm Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC vatandaşlarına düşmanlık etmektedir.

Demokratik değerlere düşman bu zihniyet, Cumhurbaşkanımızı ve partimizi hedef alarak iftiralarına devam etmiştir. Cumhurbaşkanımıza karşı Yunan ve Rum faşistlerin diliyle konuştukları açıktır. Bu, onların hangi adrese kayıtlı olduklarını da gösteriyor.

Cumhurbaşkanımız Kıbrıs Türk davasının öz savunucusudur. KKTC’nin egemenlik hakları ve menfaatlerinin korunması için en güçlü desteği vermektedir.

Rum lidere yalvaranların, Kıbrıs Türk davasını kuvvetle savunan Cumhurbaşkanımıza iftira atması ancak karanlık bir zihniyete yakışır. Bu metni kaleme alanların Kıbrıs Türk kimliğine en ufak bir aidiyeti olsaydı Rum lidere yaranmacı bir metin ile rezil olmaktan kaçınmaları gerekirdi...

“TÜRKİYE-KKTC KARDEŞLİĞİNE GÖLGE DÜŞÜREMEYECEKTİR”

Bu tip yapılanmalar, KKTC’nin hak ve adalet mücadelesine ve Türkiye-KKTC kardeşliğine hiçbir şekilde gölge düşüremeyecektir. Bu yapılanmanın Cumhurbaşkanımıza karşı kullandığı ifadelerle siyasi ve hukuki olarak sonuna kadar mücadele edeceğiz. KTÖS’nın, Cumhurbaşkanımıza yalan ve iftiralarla saldırmasının arkasında EOKA siyasetine teslimiyet vardır. Kıbrıs Türklüğüne düşman bu siyasete geçit vermeyiz.

“EOKACI SİYASETE BİATTIR”

Öğretmenlikle ve sendikacılıkla bağdaşmayan bu açıklama Kıbrıs Türk davasına ve Türkiye Cumhuriyeti’ne saldırıdır. Rum tezlerine ve EOKACI siyasete biattir.

Bu açıklamadan sorumlu olanları şiddetle kınıyoruz. Herkesi de kınamaya ve protesto etmeye davet ediyoruz.”