AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Kıbrıs sorunu dair açıklama...

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kıbrıs sorunun çözümü için artık iki eşit devlete dayanan müzakere modelinin masaya gelmesi gerektiğini vurguladı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Kıbrıs sorunu dair açıklama...
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Konuşmasında Kıbrıs meselesine de değinen Çelik, artık iki eşit devlete dayanan müzakere modelinin masaya gelmesi gerektiğini kaydetti. Çelik, “Artık iki eşit devlete dayanan müzakere modeli masaya gelmeli. KKTC’nin gaspedilmesine ne KKTC ne Türkiye izin verecek” ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Çelik, Türkiye’deki Yeni Anayasa çalışmalarına ilişkin, “Cumhurbaşkanı halk tarafından seçiliyor. Millete verilmiş bir yetki milletten geri alınamaz. Siyaset yapan herkesin milletimize ve gelecek nesillere yeni anayasa borcu vardır. Bunu ödemek için elimize geçen fırsatı değerlendirmek gerek.” dedi. 

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