Ağır hasta sayısı bir ilçenin nüfusu kadar

Türkiye'de son 24 saatte 201 bin 219 Covid-19 testi yapıldı, 33 bin 198 kişinin testi pozitif çıktı, 211 kişi hayatını kaybetti.



Ağır hasta sayısı 5 bin 882 oldu, son 24 saatte 5 bin 245 kişinin Covid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 441 bin 515'e yükseldi.

"AĞIR HASTA SAYISI ALTI BİNE YAKLAŞTI"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün tespit edilen 6.593 yeni hastamız var. Günlük test sayısında 200.000’e toplamda ise 20.000.000’a ulaştık. Ağır hasta sayımız artış hızı azalsa da 6.000’e yaklaştı. Kalabalıklardan uzak durmalı ve kendi kısıtlamalarımızı kendimiz uygulamalıyız" ifadelerini kullandı.