Ağır hasta sayısı 125 kişi arttı

Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin COVID-19 hasta tablosunu açıkladı. 16 Nisan Cuma gününün verilerine göre 320 bin 78 testin daha yapılmasıyla toplam test sayısı 43 milyon 148 bin 200’e ulaştı.

YENİ VAKA SAYISI 63 BİNİ AŞTI

Son 24 saatte semptom gösteren 2 bin 915 hastayla birlikte 63 bin 82 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 4 milyon 150 bin 39’a çıktı. Can kaybı da 289 artarak 35 bin 320’ye yükseldi.

AĞIR HASTA SAYISI 125 KİŞİ ARTTI

Bugün 56 bin 510 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla toplam iyileşen sayısı 3 milyon 591 bin 550’ye ulaştı. Hastalardaki zatürre oranı da yüzde 3.3 oldu.

Öte yandan dün 3 bin 80 olan ağır hasta sayısı, bugün 3 bin 205’e yükseldi.