AFAD: Can kaybı 29’a yükseldi

AFAD: Can kaybı 29’a yükseldi
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AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu'nun katıldığı bir canlı yayında paylaştığı bilgilere göre, Elazığ'daki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 29'a yükseldi. Yaralıların sayısı ise 1466 olarak açıklandı.

AFAD Başkanı katıldığı bir canlı yayında yaptığı duyuruda depremde ölenlerin sayısının arttığını açıkladı.

Güllüoğlu açıklamasında, 6,8’lik depremin ardından 29 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Toplamda 30 bina yıkılırken İlk tespitlere göre; 81 binada ağır, 53 binada ise hafif hasar var. Şu ana kadar 44 kişi enkaz altından sağ kurtarıldı. Çalışmalar altında 9 kişi olduğu tahmin edilen bir enkazda devam ediyor.

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