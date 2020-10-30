AFAD açıkladı: Depremde 4 kişi hayatını kaybetti

İzmir’de 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Seferihisar açıkları olan deprem İstanbul dahil tüm Marmara’da hissedildi. Depremde ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti...

AFAD açıkladı: Depremde 4 kişi hayatını kaybetti
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İzmir‘de Marmara çevresinde de hissedilen 6,6 şiddetinde bir deprem meydana geldi

  Merkez üssü Seferihisar açıkları olan deprem İstanbul dahil tüm Marmara’da hissedildi. Buca ve Bayraklı ilçesinde yıkılan binalar olduğu öğrenildi.

İlk sarsıntıdan ardından Ege bölgesinde 3,4 ve 4,7 aralığında 12 artçı deprem daha meydana geldi.

Yıkılan binaların altında kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları sürüyor. Öte yandan Bayraklı’da iki kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

AFAD'dan gelen son dakika açıklamasına göre 4 kişi hayatını kaybetti 152 kişi yaralandı...

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