Adana’da Bir Kişi Tartıştığı Kocasını Pompalı Tüfekle Vurarak Öldürdü

Olay, saat 03.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Gökçeler Mahallesi'nde meydana geldi.

Evli ve çocukları olan F. ve Hakan Özbey (33) çifti, gece henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Kavgaya dönen tartışmada iddiaya göre darbedilen F. Özbey, çocuklarının evde olduğu sırada kocasına ait pompalı av tüfeği ile Hakan Özbey’e ateş açtı.

Hakan Özbey, göğsüne isabet eden saçmalarla yere yığılırken, silah sesine çiftin çocuğu ve komşuları da uyandı.

'BEN VURMASAYDIM, O BENİ ÖLDÜRECEKTİ'

Daha sonra yakınlarını arayan F. Özbey, durumu anlatıp, teslim olmak istediğini söyledi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekibinin yaptığı kontrolde, Hakan Özbey’in öldüğü belirlendi.

Polise teslim olan F. Özbey’in yakınlarına "Ben öldürmeseydim, o beni öldürecekti” dediği öne sürüldü.

Gözaltına alınan genç kadının polise verdiği ilk ifadesinde ise öldürmek maksatlı ateş etmediğini söylediği öğrenildi.



Olay yerinde yapılan çalışmanın ardından Hakan Özbey’in cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.



Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Güncelleme Tarihi: 03 Eylül 2020, 11:20