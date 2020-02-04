Acı haber geldi... 4 kişi hayatını kaybetti

Van'ın Bahçesaray ilçesinde minibüsün üzerine çığ düştüğü ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını, kurtarılan 5 kişinin hastaneye sevk edildiğini açıkladı.



Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez NTVyayınına bağlanarak, kurtarma ekiplerinin minibüse ulaştığını açıkladı.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, 112 Acil Servis, Karayolları ve jandarma ekiplerinin gönderildiğini belirten Bilmez, şöyle devam etti:



"Çığ altında kalan minibüste 10-15 kişi bulunduğunu tahmin ediyoruz. 5 kişi kurtarıldı. Ekiplerin arama çalışmaları sürüyor" dedi.

Bilmez daha sonra yaptığı açıklamada, minibüsteki 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını duyurdu.

Van Valisi, "5 kişi sağ kurtarıldı. Aramada maalesef çığ altında 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Ekiplerimizin söz konusu bölgedeki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Vali Bilmez, "4 kişinin daha çığ altında olabileceğini değerlendiriyoruz" dedi.

"YAKLAŞIK 200 KİŞİ ÇALIŞMALARA DEVAM EDİYOR"

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Van Bahçesaray'da üzerine çığ düşen bir minibüsteki vatandaşlarımıza ulaşmak için AFAD, Jandarma, UMKE, Karayolları, Van Büyükşehir Belediye, 112 ve itfaiye ekiplerinden yaklaşık 200 kişi çalışmalara devam etmektedir." denildi.

KEPÇE OPERATÖRÜ YAŞADIKLARINI ANLATTI



Van'ın Bahçesaray ilçesinde düşen çığın altında kalan iş makinesinden imkanlarıyla yaralı kurtulan kepçe operatörü Bahattin Karagülle, 25 dakika çığ altında kaldıktan sonra camı kırarak araçtan çıkabildiğini söyledi.



Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi devam eden Karagülle, yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.



Görentaş bölgesinden Bahçesaray'a doğru gittiklerini belirten Karagülle, yoğun fırtına ve tipinin yolda etkili olduğunu vurguladı.



"MİNİBÜS SÜRÜCÜSÜNE ZİNCİRLERİNE TAK GERİ DÖNELİM DEDİM"



Karabet bölgesine vardıklarında bir minibüsün yol kenarında durduğunu ve sürücüsünün zincir takmaya çalıştığını aktaran Karagülle, şunları kaydetti:



"Şantiye şefimiz ve ekip başımız arkamdan geliyordu. Minibüsü geçtikten kısa süre sonra ani bir çığ geldi. Duraksadım sonra yolu açayım diye devam ettim. Daha önce olmuş bir kazayı tespit etmemiz gerekiyordu. Çığın çok büyük olduğunu görünce ikinci makinaya ihtiyacımız olduğunu düşündüm. Geri gelerek şefe ilettim. Onlar ikinci makine için harekete geçti, ben de orada kaldım. Minibüs sürücüsüne zincirlerini tak geri dönelim dedim. Çünkü yolda yoğun tipi vardı, görüş yoktu. Minibüs sürücüsü 'istersen bir daha dene yolu açabilirsen belki evimize ulaşırız yanımızda çocuklar var' dedi."

"İKİNCİ KEZ ÇIĞ DÜŞTÜ"



Yolu açmak için harekete geçtiğinde ikinci çığın düştüğünü belirten Karagülle, "Hareket ettiğim anda çığ düştü ve ne olduğunu anlayamadım. Makine dereye yuvarlandı. Bir süre bekledim, minibüstekiler gelir beni kurtarır diye düşündüm. 20-25 dakika bekledikten sonra kendi imkanlarımla çıkmaya çalıştım. Camı kırarak çıktım, üzerimde biraz kar tabakası vardı. Işık görünce çekicin sapıyla kırıp çıktım. Minibüsü aradım ancak bulamadım. Sonra yola çıktım ve köye doğru yürümeye başladım. Gelen bir minibüse bindim ve durumu anlattım. Beni hastaneye yetiştirdiler sonra da gerekli yerlere haber verdiler." ifadelerini kullandı.



"19 TONLUK ARACI SÜRÜKLEDİ"



Karagülle, arkasından sadece minibüsün geldiğini, başka aracın olmadığını dile getirerek "Minibüste 2 çocuk gördüm camın önünde. Yaklaşık 10 kişilik grup vardı. Sürücüyle, belediyede çalışan greyderci arkadaş zincir bağlıyordu. Çığ esnasında onlara ne oldu bilmiyorum. Çok büyüktü. Kullandığım makine 19 ton ağırlığında. Onu fırlattıysa daha küçük tonajlı araçların durumu ne olur bilemiyorum." diye konuştu.