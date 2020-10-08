ABD’de gündem yine Türkiye’ye yaptırım

Bu hafta Bloomberg’de yayınlanan bir haber ABD’de tansiyonun yükselmesine sebep oldu… Türkiye’nin büyük tartışma yaratan S-400 alımı sonrasında gelecek hafta bunların denemelerinin yapılacağının iddia edildiği haber ABD siyasetini karıştırdı.

Dün gece Cumhuriyetçi ve Demokrat senatörler, ABD Başkanı Trump yönetimine bir mektup yazarak çağrıda bulundu. Cumhuriyetçi James Lankford ve Demokrat Chris Van Hollen, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’ya bir mektup yazdı. İki siyasetçi, Washington’ın, Türkiye’nin S-400 alımı sırasında müdahale etmemesinin Türkiye hükümetini güçlendirdiğini söyledi. İki isim Türkiye’ye yaptırım uygulanması gerektiğini dile getirdi.

“PENTAGON YAVAŞ HAREKET EDİYOR”

Van Hollen ve Lankford imzalı mektupta, “Son haberler Türkiye’nin bu savunma sistemini bırakma gibi bir planı olmadığını gösteriyor. Ayrıca Savunma Bakanlığı’nın Türkiye’yi F-35 tedarik zincirinden çıkarmakta yavaş hareket etmesi Türkiye yönetiminin elini güçlendirdi. Gelen son haberlerin bilgisiyle birlikte Türkiye’ye yasaların gerektiği gibi yaptırım uygulanması çağrımızı yineliyoruz” ifadesi yer aldı.

Geçen yıl başta ABD ve AB ülkeleri olmak üzere birçok kesimin tepkisini çeken Rus yapımı S-400 hava savunma sisteminin alınması sonrasında Ankara-Washington hattında tansiyon yükselmiş ve ABD, Türkiye’yi F-35 savaş jeti programından çıkarmıştı. Fakat ABD, Türkiye’nin 202’ye kadar F-35 parçası üretmeye devam edeceğini de duyurmuştu. ABD o dönemde Türkiye’nin Rus yapımı S-400’leri kurması durumunda yaptırım uygulanabileceğini de dile getirmişti.

Türkiye’nin Rusya’dan geçen yıl satın aldığı S-400 hava savunma sistemi Ankara-Washington hattında ciddi bir kriz yaratmıştı.