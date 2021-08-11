ABD'den Türk SİHA'ları için flaş açıklama! Derhal durdurulsun

Türkiye ile Suriye'de karşı karşıya gelen, Doğu Akdeniz krizinde Yunanistan'ın yanında saf tutan ABD, Ankara'nın bölgesel adımlarına karşılık veremeyince taktik değiştirdi.

Rusya'dan alınan S-400 hava savunma sistemi nedeniyle yaptırım uygulayan ve Türkiye'yi F-35 programından çıkaran ABD'de, 27 Kongre üyesi çok ses getirecek bir mektup yazdı.

Dışişleri Antony Blinken'a gönderilen mektupta hem Demokrat hem de Cumhuriyetçi siyasetçilerin imzası var. İki sayfalık mektubun özellikle ilk cümlesi dikkat çekici.

Metin, "Bizler ABD'nin çıkarlarını, müttefiklerini ve partnerlerini tehdit eden, yeryüzünün birçok bölgesinde istikrarsızlığa yol açan Türkiye'nin silahlı insansız hava aracı (SİHA) programı konusundaki endişelerimizi ifade etmek için yazıyoruz" cümlesiyle başlıyor:

"Sonuç olarak uzun süreli müttefikimiz Türkiye, ABD savunma sanayiinden aralarında ortak üretilen silah sistemleri, ileri düzeyde silah satışı ve teknoloji transferinin de içinde bulunduğu alımları uygun şartlarda gerçekleştirdi."Onlarca yıllık yakın işbirliğine rağmen Rusya S-400 füze hava savunma sistemlerininin tedarik edilmesiyle Türkiye'nin bu işbirliğini ihlal ettiği savunulan mektupta, Ankara'yı hedef alan CAATSA yaptırımları hatırlatıldı.

Gelen haberlerin Türkiye'nin Rusya'dan ikinci bir S-400 almak için kararlı olduğunu gösterdiğini kaydeden mektup, Ankara'nın aynı zamanda NATO üyelerine karşı adımlar atmayı sürdürdüğünü de iddia etti.

programından çıkarılmasına rağmen söz konusu hamleleri yaptığını belirten mektup, benzer davranışların çabucak çoğalan insansız hava araçlarını da kapsadığını ileri sürdü.