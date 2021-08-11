ABD'den Türk SİHA'ları için flaş açıklama! Derhal durdurulsun
Dışişleri Bakanı Blinken'a mektup yazan 27 Kongre üyesi, Türkiye'nin ürettiği droneların ABD çıkarlarını tehdit ettiğini savundu: "SİHA'lar Kafkasya, Güney Asya, Doğu Akdeniz, Ortadoğu ve Kuzey Afrika'daki istikrarsızlıkları daha da ileri taşıma potansiyeli görmezden gelinemeyecek kadar büyük. ABD'den Türkiye'ye drone teknolojisi ihracatı derhal durdurulsun."
Türkiye ile Suriye'de karşı karşıya gelen, Doğu Akdeniz krizinde Yunanistan'ın yanında saf tutan ABD, Ankara'nın bölgesel adımlarına karşılık veremeyince taktik değiştirdi.
Rusya'dan alınan S-400 hava savunma sistemi nedeniyle yaptırım uygulayan ve Türkiye'yi F-35 programından çıkaran ABD'de, 27 Kongre üyesi çok ses getirecek bir mektup yazdı.
Dışişleri Antony Blinken'a gönderilen mektupta hem Demokrat hem de Cumhuriyetçi siyasetçilerin imzası var. İki sayfalık mektubun özellikle ilk cümlesi dikkat çekici.
Metin, "Bizler ABD'nin çıkarlarını, müttefiklerini ve partnerlerini tehdit eden, yeryüzünün birçok bölgesinde istikrarsızlığa yol açan Türkiye'nin silahlı insansız hava aracı (SİHA) programı konusundaki endişelerimizi ifade etmek için yazıyoruz" cümlesiyle başlıyor:
"Sonuç olarak uzun süreli müttefikimiz Türkiye, ABD savunma sanayiinden aralarında ortak üretilen silah sistemleri, ileri düzeyde silah satışı ve teknoloji transferinin de içinde bulunduğu alımları uygun şartlarda gerçekleştirdi."Onlarca yıllık yakın işbirliğine rağmen Rusya S-400 füze hava savunma sistemlerininin tedarik edilmesiyle Türkiye'nin bu işbirliğini ihlal ettiği savunulan mektupta, Ankara'yı hedef alan CAATSA yaptırımları hatırlatıldı.
Gelen haberlerin Türkiye'nin Rusya'dan ikinci bir S-400 almak için kararlı olduğunu gösterdiğini kaydeden mektup, Ankara'nın aynı zamanda NATO üyelerine karşı adımlar atmayı sürdürdüğünü de iddia etti.
programından çıkarılmasına rağmen söz konusu hamleleri yaptığını belirten mektup, benzer davranışların çabucak çoğalan insansız hava araçlarını da kapsadığını ileri sürdü.
27 temsilcinin imzası bulunan metinde, Türkiye'nin geçen yıl 27 Eylül'de başlayan Dağlık Karabağ'daki Azerbaycan-Ermenistan savaşında Azerbaycan'a SİHA sevk etmesi de yer aldı.
Suriye'de ABD'nin partneri YPG/PKK'lılara karşı da SİHA'ların kullanıldığını vurgulayan mektup, Libya'daki iç savaşta da Türk SİHA'larının rol aldığını belirtti.
Polonya ve Pakistan ile SİHA'ların satışı için anlaşıldığını kaydeden mektup, Rusya ve Pakistan ile ise ortak SİHA ve dronesavar savunma sistemi üretimi için görüşmeler yapıldığını savundu:
"Türkiye'nin ürettiği SİHA'lar Kafkasya, Güney Asya, Doğu Akdeniz, Ortadoğu ve Kuzey Afrika'daki istikrarsızlıkları daha da ileri taşıma potansiyeli görmezden gelinemeyecek kadar büyük."
Wall Street Journal'ın Türkiye'nin programıyla ilgili yakın tarihli bir raporunda, emekli ABD Ordusu Korgenerali Mike Nagata, SİHA'ların 'Türkiye ile ABD ve NATO arasındaki ilişkinin geleceğine ilişkin çok daha büyük bir zorluğun parçası' olduğunu söyledi."
Mektupta, Bayraktar TB2 SİHA'ların Dağlık Karabağ'dan gelen kanıtlarla Amerikan teknolojisi ve parçaları kullandığının kanıtlandığı ileri sürüldü. ABD'li siyasetçiler, Türkiye'ye teknoloji transferinin CAATSA yaptırımlarına aykırı olduğunu savundu.
Dışişleri Bakanı Blinken'dan Türkiye'nin insansız hava araçlarına ilişkin ayrıntılı bir bilgilendirme toplantısı isteyen 27 Kongre üyesi, ABD'nin SİHA'larda kullanılan parçaların ihracatını derhal askıya almasını talep etti.
Mektupta imzası bulunan Demokrat David Cicilline ve Cumhuriyetçi Gus Bilirakis, Temmuz ayında da yine benzer bir mektup kaleme alıp Türkiye'ye drone teknolojisi ihracatının durdurulmasını istemişti.
Metni imzalayan diğer isimler şöyle: Colin Allred, Don Bacon, Judy Chu, Ted Deutch, Brian Fitzpatrick, Chuck Fleischmann, Al Green, Raja Krishnamoorthi, Barbara Lee, Zoe Lofgren, Carolyn Maloney, Brian Mast, James McGovern, Grace Meng, Frank Pallone, Chris Papas, John Sarbanes, Adam Schiff, Brad Schneider, Brad Sherman, Jackie Speier, Dina Titus, Norma Torres, David Valadao ve Michael Waltz.