ABD'den sınıra korkunç yığınak!

Türkiye sınırına sadece 45 kilometre mesafede, Dedeağaç'ta görülmemiş bir yığınak başladı. ABD'ye tahsis edilen ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sert tepki gösterdiği üsse, rekor sayıda helikopter ve tank sevk edildi.