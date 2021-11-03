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ABD'den sınıra korkunç yığınak!

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Türkiye sınırına sadece 45 kilometre mesafede, Dedeağaç'ta görülmemiş bir yığınak başladı. ABD'ye tahsis edilen ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sert tepki gösterdiği üsse, rekor sayıda helikopter ve tank sevk edildi.

ABD'den sınıra korkunç yığınak!
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Yunanistan'ın İskeçe kentinde bulunan "Triantaphyllides Kampı"nda gerçekleştirilen tatbikata, geçtiğimiz günlerde Romanya'dan Bulgaristan ve Dedeağaç'a tırlarla taşınan savaş araçlarına, Amerikan tarafı da katıldı.

2Son dakika... ABDden sınıra korkunç yığınak Atina büyükelçisi Böylesi ilk dedi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Roma’da görüştüğü ABD Başkanı Joe Biden’a Dedeağaç konusundaki rahatsızlığını ilettiğini belirterek “Sayın Biden’a da Macron’a da bu konuyu söyledik. Dedik ki ‘Bu Dedeağaç olayı nedir? Burada böyle bir üssün kurulması bizi, halkımızı ciddi manada rahatsız ediyor" ifadelerini kullanmıştı.

3Son dakika... ABDden sınıra korkunç yığınak Atina büyükelçisi Böylesi ilk dedi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile 14 Ekim’de ABD'nin Yunanistan'daki faaliyet alanını genişleten güncel ABD-Yunanistan Karşılıklı Savunma İş birliği Anlaşması'nı imzalamıştı.

4Son dakika... ABDden sınıra korkunç yığınak Atina büyükelçisi Böylesi ilk dedi

Yunanistan, Meriç’te Türkiye sınırına 45 kilometre mesafedeki Dedeağaç’ta (Aleksandrupolis) bulunan, kara kuvvetlerine ait ‘Yanuli’ karargâhını, üs olarak kullanabilmesi için ABD’ye tahsis etti. ABD finansmanı ile karargâhta 300-400 Amerikan askerini barındırabilecek şekilde ek tesisler inşa edilecek.

5Son dakika... ABDden sınıra korkunç yığınak Atina büyükelçisi Böylesi ilk dedi

Aynı protokol çerçevesinde ayrıca Girit Adası’ndaki ABD Suda Deniz Üssü sahası genişletilecek. Selanik’e 92 kilometre mesafede, Litohoro ilçesindeki atış talim sahası da ABD’nin kullanımına tahsis edildi. Larisa şehri yakınındaki Stefanovikio askeri havaalanı civarında bulunan ‘Yeorgula’ piyade taburu karargâhı da yine ABD Silahlı Kuvvetleri’nin kullanımına verildi.

6TATBİKATLARIN ARTMASI BEKLENİYOR

TATBİKATLARIN ARTMASI BEKLENİYOR 

Yunan basınında çıkan haberlere göre, beş yıllık yeni Savunma İşbirliği Anlaşması'nın imzalanmasından sonra, sadece burada değil Trakya'nın diğer bölgelerinde de ortak tatbikatlarda artış olması bekleniyor.

7Son dakika... ABDden sınıra korkunç yığınak Atina büyükelçisi Böylesi ilk dedi

Evros-news.gr'den alınan bilgiye göre, ABD helikopter ve araçları büyük nakliye gemileri ile taşınacak ve Dedeağaç limanında indirildikten sonra Balkanlara ve diğer bölgelere yönlendirilecek.

8Son dakika... ABDden sınıra korkunç yığınak Atina büyükelçisi Böylesi ilk dedi

Amerika'nın Atina büyükelçisi Jeffrey Payat, bu operasyona atıfta bulunarak şunları söyledi: "Kasım ayında Dedeağaç'a büyük bir çıkarmamız olacak, bu şimdiye kadar limandan getirdiğimiz en yüksek sayıdaki uçak ve helikopter."

9120 HELİKOPTER, 1000 TANK

120 HELİKOPTER, 1000 TANK 

Kasım ayı ortasında Dedeağaç limanından hareket edecek olan ABD Silahlı Kuvvetlerine ait toplam helikopter sayısının 120, tank sayısının da yaklaşık 1000 olacağı bildirildi.

10ANKARANIN HAMLELERİ TELAŞLANDIRDI

ANKARA'NIN HAMLELERİ TELAŞLANDIRDI 

Son dönemde İsrail ve ABD ile yakınlaşmasının yanı sıra, Fransa'ya da her fırsatta göz kırpan Atina yönetimi, provokatif tavrını kısa süre içinde terk edeceğe benzemiyor.

11Son dakika... ABDden sınıra korkunç yığınak Atina büyükelçisi Böylesi ilk dedi

Özellikle İtalyan basınında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Roma'da geçen hafta sonu düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nin "kazananı" olduğu yorumları yapılması, komşu ülkeyi iyice tedirgin etmiş görünüyor.

12Son dakika... ABDden sınıra korkunç yığınak Atina büyükelçisi Böylesi ilk dedi

Yunan medyasında "Erdoğan'ın hamleleri, acil ve hızlı harekete geçmeyi gerektiriyor" ifadeleriyle verilen haberde, Ankara'nın hamlelerine bir an evvel karşılık geliştirilmesi gerektiği vurgulandı. Haber şöyle devam etti:

13Son dakika... ABDden sınıra korkunç yığınak Atina büyükelçisi Böylesi ilk dedi

Türkiye'nin bölgedeki meydan okumaları, Ege'de eylem için Yunanistan'ın yıldırım hızıyla tepki vermesini gerektiriyor. Evros, herhangi bir saldırı hamlesine "kapalı" olduğundan, ne olursa olsun yaşanacaklar sadece adaları ilgilendirecek.

14TAM DONANIMLI BİRLİK OLUŞTURULMALI

TAM DONANIMLI BİRLİK OLUŞTURULMALI 

Bu nedenle birçok uzman, uygun askeri teçhizatla desteklenen Subaylar ve Astsubaylar'dan oluşan tam donanımlı bir Deniz Piyadeleri bölümü oluşturmamız gerektiğine inanıyor. Bu oluşum, en kısa sürede herhangi bir adaya doğrudan nakledilebilecek şekilde tasarlanmalı.

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