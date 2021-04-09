9 Nisan corona virüsü verileri açıklandı! İşte son durum

Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin COVID-19 hasta tablosunu açıkladı. 9 Nisan Cuma gününün verilerine göre 305 bin 103 testin daha yapılmasıyla toplam test sayısı 40 milyon 994 bin 845’e ulaştı.

VAKA SAYISI HÂLÂ 56 BİN SINIRINDA

Bugün semptom gösteren 2 bin 408 hastayla birlikte 55 bin 791 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 3 milyon 745 bin 657’ye çıktı. Can kaybı da 253 artarak 33 bin 454’e yükseldi.

AĞIR HASTA SAYISI 2658’E YÜKSELDİ

Son 24 saatte 35 bin 786 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla toplam iyileşen sayısı 3 milyon 268 bin 678’e ulaştı. Hastalardaki zatürre oranı ise yüzde 3.1 oldu.

Öte yandan dün 2 bin 615 olan ağır hasta sayısı, bugün 2 bin 658’e yükseldi.

DÜN 55 BİN 941 YENİ VAKA TESPİT EDİLMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı'nın 8 Nisan verilerine göre semptom gösteren 2 bin 316 hastayla birlikte 55 bin 941 yeni vaka tespit edilmişti. Dün 258 kişi hayatını kaybederken 37 bin 914 kişi de sağlığına kavuşmuştu.