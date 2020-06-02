75 yaşındaki adam eve çağırdığı 3 hayat kadını tarafından soyuldu

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yaşayan 75 yaşındaki yaşlı S.O., eve çağırdığı 3 hayat kadını tarafından soyuldu

İHA'nın aktardığı habere göre, Kuşadası'nda yaşayan 75 yaşındaki S.O., 3 hayat kadınını evine çağırdı.

Bir süre sonra yaşlı adam N.Ö. ile birlikte olmak için odaya geçince, H.Ö. ve S.Ö. adlı kadınlar, adamın parasını çaldı.

Sabaha karşı kadınlar evden gittikten sonra parasını kontrol eden S.O. soyulduğunu fark edip polis ekiplerini çağırdı.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri hırsızlık yapan üç hayat kadınını kameralardan tespit edip gözaltına aldı. Karakola götürülen kadınlar sorgularının ardından serbest bırakıldı.