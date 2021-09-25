7,2 Milyon Kişi İncelendi!

Malezya'da geniş çaplı bilimsel bir çalışmada, Çinli Sinovac firmasının ürettiği koronavirüs (Covid-19) aşısı Coronavac incelendi, sonuçlar açıklandı



Tayland ve Endonezya'daki sağlık çalışanlarının iki doz Sinovac aşısı olmalarına rağmen hastalanmaları nedeniyle Çin aşısının etkinliği konusunda şüpheler artmıştı.

Malezya hükümeti tarafından yapılan araştırmada, 7,2 milyon Coronavac aşısı olan kişinin sadece yüzde 0,011'inin Covid-19 nedeniyle yoğun bakım ünitelerine kaldırıldığı ifade edildi. Bu oran Pfizer/BioNTech aşısını olan 6,5 milyon kişide yüzde 0,002, AstraZeneca olan 744 bin 958 kişide ise yüzde 0,001'de kaldı.

Euronews'teki habere göre, araştırmanın yazarlarından Klinik Araştırmalar Enstitüsü Direktörü Kalaiarasu Peariasamy, tüm aşıların yoğun bakım ünitelerine kaldırılan hasta sayısını yüzde 83 düşürdüğünü belirtti.

Yetkili, 1,26 milyon kişide yapılan testlerde ise Covid-19 sebepli ölüm vakalarının yüzde 88 oranında gerilediğini gördüklerini ifade etti.

Ayrıca Kalaiarasu, aşılar arasında oluşan sonuç farklarının bir nedeninin de demografi olabileceğini belirtti. Örneğin AstraZeneca aşısı olan kişilerin çoğunluğunu orta yaşlılar oluştururken, Pfizer ve Sinovac aşıları ise daha çok hastalıktan daha fazla etkilenebilecek kişilerde kullanıldı.



Malezya geçen temmuzda Coronavac aşısının kullanımı sonlandıracağını zira diğer aşılardan yeterince tedarik edildiğini açıklamıştı.

Sinovac'ın ürettiği Coronavac aşısı, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu Çin, Endonezya, Tayland ve Brezilya gibi ülkelerde toplam 1,8 doz kullanıldı.

Şu ana kadar Malezya, 32 milyonluk nüfusunun yüzde 58,7'sini tam olarak aşılanırken, yüzde 68,8'i ise tek dozu oldu.