6 ilde 20 noktada yangınlar sürüyor

6 ilde 20 noktada orman yangınları sürüyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Cansiparene, özenle, tüm gücümüzle geleceğimiz için savaşıyoruz. Tüm Türkiye'nin duaları bizimle. Canımız yanıyor. Söndüreceğiz." dedi.

Bakan Pakdemirli, Twitter hesabından 28-29 Temmuz tarihlerinde çıkan devam eden ve söndürülen yangınlarla ilgili son bilgileri paylaştı.

Pakdemirli, "Bu savaşta başta orman kahramanlarımız, kamu kurumlarımız ve tüm halkımız; cansiparene, özenle, tüm gücümüzle geleceğimiz için savaşıyoruz. Tüm Türkiye'nin duaları bizimle. Canımız yanıyor. Söndüreceğiz." dedi.

Pakdemirli, 42 yangının kontrol altına alındığını, 21 yangın ise devam ettiğini belirtti. İlerleyen saatlerde, Manisa Soma'daki yangının kontrol altına alınmasıyla, kontrol altına alınan yangın sayısı 43'e yükseldi.

20 noktada yangınlara müdahale ediliyor

Adana'da 20 ayrı yangın çıktı, 14 yangın söndürüldü, 6 yangına müdahale sürüyor.

Kozan ilçesinde Kızlarsekisi mevkiinde ormanlık alanda çıkan yangın, civardaki evlere de sıçradı. Yangın nedeniyle 6 mahalle tedbir amaçlı boşaltıldı.

Aladağ ilçesinde ise Boztahta mevkinde yangın çıktı. Yangında mahsur kalan 10 kişi, ekipler tarafından kurtarılırken bazı evler tedbir amaçlı boşaltıldı. Kozan ve Aladağ ilçelerinde bin 705 kişi tahliye edildi. Karaisalı ilçesindeki yangına da müdahale devam ediyor.

[Adana]

Osmaniye'de çıkan 4 yangından 2'si söndürüldü.

Osmaniye'de Dereobası ve Kazmaca mahallelerinde çıkan orman yangınları kontrol altına alındı. Kadirli ilçesi Karatepe mahallesindeki yangına ise ekiplerin müdahalesi sürüyor.

[Osmaniye]

Antalya'da 10 yangın çıktı, yangınlardan 4'ü devam ediyor.

Antalya Manavgat ve Akseki'deki orman yangınları rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Alevler 3 can aldı. Yangının esir aldığı köylerdeki evler kullanılamaz hale geldi.

Gazipaşa'da da yangın çıktı

Gazipaşa ilçesinde ormanlık alanda yangın meydana geldi.

Küçüklü ve İnceiz Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın başladı.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın geniş bir alana yayıldı.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için karadan müdahale ediyor.

[Antalya]

Mersin'de 7 yangından 4'üne ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Mersin'in Bozyazı ilçesindeki yangın kontrol altına alındı.

Aydıncık ilçesindeki ormanlık alanda başlayan yangının üzerinden 24 saat geçti ancak yangın hala kontrol altına alınabilmiş değil. Şiddetli rüzgarın etkisiyle alevler daha da geniş bir alana yayıldı.

Yangının genişleme riskine karşı 5 mahalle ve 5 mezra tahliye edildi. AFAD bölgede 695 kişilik barınma alanı kurdu.

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Silifke ilçesinde Yeşilovacık mahallesi Boğsak koyunda yangın çıktı. Boğsak koyunda bulunan kamp alanları ile bazı evler ve oteller boşaltıldı.

Yangın bir süre sonra Işıklı Mahallesi'ndeki ormanlık alana da sıçradı.Yangın söndürme ekipleri bölgede canla başla mücadelesini sürdürüyor.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Boğsak'daki yangının yüksek gerilim hatlarından çıkmış olabileceğini söyledi.

[Mersin]

Muğla'da çıkan 4 yangından 1'i söndürüldü.

Muğla Marmaris'ten yangın ihbarı geldi. Armutalan Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangın, yerleşim alanlarına yaklaştı. Bazı oteller ve evler, tedbir amacıyla tahliye edildi.

Alevler İçmeler Mahallesine de sıçradı. Helikopter ve uçaklar, denizden aldıkları tonlarca suyu yangın bölgesine bıraktı. Ancak ekiplerin özverili çalışmasına rağmen alevlerin önü kesilemedi. 27 Haziran'da 1 orman işçisinin yangına müdahale sırasında şehit olduğu ormanlık alandan geriye kalanlar da alevlere teslim oldu.

Marmaris'teki yangına müdahale sürerken Milas, Köyceğiz ve Aydın'ın Didim ilçesinden de yangın ihbarları alındı. Milas-Bodrum sınırındaki Meşelik Mahallesindeki yangın, 5 yıldızlı bir otele kadar ulaştı. Oteldeki müşteriler ve personel, denizden tahliye edildi.

1 kişi hayatını kaybetti

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli Marmaris'teki yangında 1 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Bölgede motosikletiyle alevlerin arasında kalan 25 yaşındaki Şahin Akdemir, bölgeden ayrılmaya çalışırken motosikletiyle kaza yaptı. Aracın devrilmesi sonucu yaralanan Akdemir, alevlerin arasında kalarak hayatını kaybetti.

[Muğla]

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde çıkan yangına müdahale sürüyor.

[Kayseri]

- Kütahya Emet yangını

Kütahya'nın Emet ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Samrık köyü yakınlarındaki karaçam alanında yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Kütahya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi.

Yangına 6 arazöz, 5 su tankeri, 7 iş makinesi ve 1 helikopter ile müdahale edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Bölgeye giden Kütahya Valisi Ali Çelik, Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin'den söndürme çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Vali Çelik, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, ekiplerin hızlı ve yerinde müdahalesiyle yangının büyümesinin önüne geçildiğini söyledi.

Öğle saatlerinde başlayan yangının kontrol altına alındığı aktaran Çelik, şöyle devam etti:

"İlk başta yangının başlama şekli itibariyle biraz ürkütücü bir durum vardı. Ama sağ olsunlar devletimizin tüm kurumları Orman Bölge Müdürlüğünün koordinesinde hepsi sahada hızlı bir şekilde duruma müdahale ettiler. Çok şükür şu anda sadece 4 hektarlık bir alanda zarar meydana geldi. Yangın şu an için kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları sürüyor. Ekipler sabaha kadar nöbet halinde hem soğutma çalışmalarının hem de olası bir rüzgar ve vesaire etkenlerden kaynaklanabilecek tehlikelere karşı burada teyakkuz halinde bulunacaklar."

Çelik, yangının çıkış sebebinin doğal etkenler olabileceğini, sabotaj olma ihtimalinin bulunmadığını sözlerine ekledi.

[Kütahya]

- Balıkesir yangını

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde ormanlık alanda çıkan örtü yangını kontrol altına alındı.

Akçakertil Mahallesi mevkisinde ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Bilgi verilmesi üzerine bölgeye 20 personel, 1 dozer ve 5 arazöz sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

[Balıkesir]