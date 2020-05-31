500 lirayla intihardan vazgeçti, 3 bin 150 liralık ceza yedi

Bursa'da, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek, inşaat halindeki binanın 9’uncu katında intihar girişiminde bulunan Ogün G. (27), yoldan geçen iş insanının 500 lira vermesiyle aşağı indi. Polis ise Ogün G.'ye kısıtlamaya uymadığı gerekçesiyle 3 bin 150 liralık ceza kesti.