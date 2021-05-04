4 Mayıs corona virüsü verileri açıklandı: Yeni vaka ve ağır hasta sayısı arttı

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Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı güncel corona virüsü verilerine göre, semptom gösteren 2 bin 483 hastayla birlikte 28 bin 997 yeni vaka tespit edilirken 336 kişi hayatını kaybetti. Düne göre yeni vaka sayısı ve ağır hasta sayısında artış yaşandı.

4 Mayıs corona virüsü verileri açıklandı: Yeni vaka ve ağır hasta sayısı arttı
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Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin COVID-19 hasta tablosunu açıkladı. 4 Mayıs Salı gününün verilerine göre, 241 bin 747 testin daha yapılmasıyla toplam test sayısı 48 milyon 229 bin 733’e ulaştı.

Bugün semptom gösteren 2 bin 483 hastayla birlikte 28 bin 997 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 4 milyon 929 bin 118’e çıktı. Can kaybı da 336 artarak 41 bin 527’ye yükseldi.

YENİ VAKA SAYISI VE AĞIR HASTA SAYISI ARTTI

Güncel verilere göre son 24 saatte 38 bin 218 kişinin daha iyileşmesiyle toplam iyileşen sayısı 4 milyon 554 bin 37’ye ulaştı. Hastalardaki zatürre oranı ise yüzde 3.2 oldu.

Öte yandan dün 3 bin 438 olan ağır hasta sayısı, bugün 3 bin 452’ye yükseldi.

DÜN 347 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı’nın 3 Mayıs verilerine göre 243 bin 648 test yapılmış, semptom gösteren 2 bin 501 hastayla birlikte 24 bin 733 yeni vaka tespit edilmişti. Dün 347 kişi hayatını kaybederken 35 bin 438 kişi de sağlığına kavuşmuştu.

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