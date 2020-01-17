39 ilçede hayat durdu... Kara, deniz ve hava çıkış noktaları tutuldu...

39 ilçede hayat durdu... Kara, deniz ve hava çıkış noktaları tutuldu...
banner23

İstanbul'da "Yeditepe Huzur 2020-2" asayiş uygulaması kapsamında 39 ilçenin genelinde denetim yapıldı. 
İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın talimatları doğrultusunda Asayiş Şube Müdürlüğü koordinasyonunda, "Yeditepe Huzur 2020-2" uygulaması, 39 ilçede saat 20.00'de başladı. Uygulama kapsamında, Asayiş Şube Müdürlüğü personeliyle İlçe Emniyet Müdürlükleri, Trafik Denetleme ekiplerinin yanı sıra özel harekat ekipleri de katıldı. 
Uygulama kapsamında, kara, hava ve deniz ulaşım noktalarında denetimler yapıldı. Uygulamada şüpheli araçlar durdurularak tek tek arandı. Şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yapılan uygulamaya polis helikopteri ile eğitim köpekleri de katıldı. Uygulama gecenin ilerleyen saatlerine kadar süreceği öğrenildi. 
(VB- MB-ÖZ-Y) 

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Sanal bet davası ertelendi
Sanal bet davası ertelendi
  1. KKTC

banner1

banner19

banner3

banner18

escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara brazzers porno izle izmir escort izmir escort izmir escort gaziantep escort kayseri escort kayseri escort kayseri escort kayseri escort Tekirdağ escort Kütahya escort Yalova escort Çanakkale escort Balıkesir escort Aydın escort Manisa escort Muğla escort Afyon escort Tokat escort Sivas escort Trabzon escort Ordu escort Amasya escort