“3. sondaj gemisi Doğu Akdeniz’e gidecek”

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 3. sondaj gemisinin Doğu Akdeniz’e gideceğini kaydetti. Çavuşoğlu, Türkiye’nin, Doğu Akdeniz’de hem kendi çıkarlarını hem de KKTC ve Kıbrıs Türk halkının çıkarlarını kararlılıkla korumaya devam edeceğini vurguladı.

Çavuşoğlu, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası’nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu ve soruları yanıtladı.

Çavuşoğlu, üçüncü sondaj gemisinin Doğu Akdeniz’e gelip gelmeyeceği yönündeki soruya, “Evet, Cumhurbaşkanımız açıkladı. Üçüncü gemimiz geliyor. İlk iki gemimiz Kıbrıs etrafında sondajlarını devam ettiriyor. Bir tanesi 8. parselde Türkiye’nin kıta sahanlığı sınırları içinde sondaj yapıyor. Diğeri ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) ruhsat verdiği alanlarda bu çalışmaları sürdürüyor.” yanıtını verdi.

Türkiye’nin, Doğu Akdeniz’de hem kendi çıkarlarını hem de KKTC ve Kıbrıs Türk halkının çıkarlarını kararlılıkla korumaya devam edeceğini vurgulayan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

“Diğer taraftan Libya ile imzaladığımız deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşmasıyla bizim esasen, kıta sahanlığımızın batı sınırları daha önce belli değildi, şimdi bu anlaşmayla birlikte batı sınırlarını da belirledik. Dolayısıyla, kıta sahanlığımız daha da genişledi. Bu kıta sahanlığımızın içinde biz kendi gemilerimizle de sondaj çalışması yapabiliriz, bizimle bu konuda ortaklık yapmak isteyen ya da Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile ortaklık yapmak isteyen diğer ülkelerin şirketleriyle de, bu Katar şirketi de olabilir, İtalyan Eni şirketi de olabilir, BP de olabilir, ExxonMobil de olabilir. Herhangi biri olabilir veya Malezya’nın da biliyorsunuz, özellikle Hazar’da var Petronas, onların şirketi olabilir.”